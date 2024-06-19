Український уряд у 2024 році провів заплановане підвищення мінімальної заробітної плати відповідно до бюджетних призначень. Протягом першого кварталу року мінімальна зарплата підвищувалась двічі.

Яка зараз мінімальна зарплата в Україні

Мінімальна зарплата в Україні спершу зросла з 1 січня – до 7 100 гривень на місяць або 42,6 гривні на годину. Вдруге вона збільшилась вже з 1 квітня – до 8 000 гривень на місяць або 48 гривень на годину.

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Однак, розмір мінімалки безпосередньо впливає й на розмір податкових зобов’язань, тому з 1 січня ФОПи сплачували єдиний соціальний внесок у розмірі 1 562 гривень, а з 1 квітня сплачують – 1 760 гривень.

За даними Міністерства фінансів, прогнозована середньомісячна зарплата у 2024 році становить 21 809 гривень.

Хто отримує найвищі зарплати в Україні

За даними Держстату, працівники у секторі інформаційних технологій та телекомунікацій традиційно мають найвищі зарплати. У цій галузі середня заробітна плата становить 49 473 гривень, що на 35,6% більше, ніж у попередньому році. А також по інших секторах:

Сектор фінансів і страхової справи відзначається високим рівнем доходів, де середня заробітна плата становить 39 116 гривень , що перевищує показник минулого року на 18,2%.

, що перевищує показник минулого року на 18,2%. Водночас працівники авіаційного сектору також отримали зростання доходів. Їх середньомісячна заробітна плата становить 34 699 гривень. Це на 30% більше порівняно з попереднім роком.

У першому кварталі 2024 року середня зарплата в Україні збільшилася на 22,5%, досягнувши 18 903 гривень.