Які переваги будуть у бізнесів
Ініціатор законопроєкту та голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, що під час воєнного стану такі бізнеси зможуть скористатися низкою переваг у податковому адмініструванні.
Читайте також Відстрочка від мобілізації для ФОПів: чи зможуть підприємці забронюватися
До Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства включатимуться юридичні особи та фізичні особи-підприємці, резиденти Дія.Сіty, які відповідатимуть низці вимог та критеріїв з урахуванням системи оподаткування (зокрема, вимоги до рівня сплати податків, вимоги до рівня нарахування заробітної плати тощо).
Серед переваг в адмініструванні:
- Мораторій на документальні перевірки, за винятком деяких видів.
- Скорочення строків камеральної та документальної перевірок для отримання бюджетного відшкодування.
- Скорочення строків надання індивідуальних податкових консультацій.
- Закріплення за платником податків комплаєнс-менеджера, з яким можна взаємодіяти, зокрема, використовуючи засоби дистанційного зв’язку, включаючи відеоконференції.
Якими будуть податки для ФОПів влітку
Влітку розміри Єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) залишаться без змін.
- мінімальний розмір ЄСВ складатиме 22% від мінімальної зарплати, що становить 1 760 гривень на місяць;
- максимальний розмір ЄСВ становитиме 22% від 15 мінімальних зарплат, що складає 26 400 гривень на місяць.
Щодо Єдиного податку, він для 1 та 2 груп ФОПів залежить від мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який становить 3 028 гривень.
- ФОП 1 групи платить 302,80 гривень, що складає 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
- ФОП 2 групи платить 1 600 гривень, що складає 20% від мінімальної зарплати;
- для ФОП 3 групи зафіксований єдиний податок на рівні 2023 року, а саме 3% від доходів для платників ПДВ та 5% від доходів для неплатників ПДВ.