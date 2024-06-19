Какая сейчас минимальная зарплата в Украине

Минимальная зарплата в Украине сначала выросла с 1 января – до 7 100 гривен в месяц или 42,6 гривны в час. Во второй раз она увеличилась уже с 1 апреля – до 8 000 гривен в месяц или 48 гривен в час.

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Однако размер минималки непосредственно влияет и на размер налоговых обязательств, поэтому с 1 января ФЛП платили единый социальный взнос в размере 1 562 гривен, а с 1 апреля платят – 1 760 гривен.

Интересно! По данным Министерства финансов, прогнозируемая среднемесячная зарплата в 2024 году составляет 21 809 гривен.

Кто получает самые высокие зарплаты в Украине

По данным Госстата, работники в секторе информационных технологий и телекоммуникаций традиционно имеют самые высокие зарплаты. В этой области средняя заработная плата составляет 49 473 гривен, что на 35,6% больше, чем в предыдущем году. А также по другим секторам:

Сектор финансов и страхового дела отмечается высоким уровнем доходов, где средняя заработная плата составляет 39 116 гривен , что превышает показатель прошлого года на 18,2%.

, что превышает показатель прошлого года на 18,2%. В то же время работники авиационного сектора также получили рост доходов. Их среднемесячная заработная плата составляет 34 699 гривен. Это на 30% больше по сравнению с предыдущим годом.