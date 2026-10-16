Конкурент Temu заходить в Україну: продаватиме товари для підготовки до зими

Польський маркетплейс Allegro запускає пілотний проєкт продажів в Україні. На старті покупцям пропонуватимуть понад мільйон товарів від польських продавців, а потенційну аудиторію компанія оцінює майже у 12 мільйонів людей.

Які товари Allegro пропонує українцям

Для маркетплейсу Allegro це можливість розширити міжнародну присутність, а для польських підприємців – вийти на український ринок, пише WProst.

На першому етапі до програми долучилися кілька сотень польських продавців. Їхні товари можна замовити через сайт allegro.pl та застосунок платформи з українськомовною версією.

Початковий асортимент охоплює понад мільйон пропозицій. Значну частину асортименту складають товари, що задовольняють потреби українців взимку:

генератори та портативні електростанції;

інструменти;

газові плити;

засоби гігієни.

Відомо, що для організації продажів Allegro співпрацює з Nova Post. Компанія також інтегрує системи обробки замовлень і митного оформлення.

Чи стане Allegro конкурентом Temu

Allegro – польський онлайн-маркетплейс, на якому різні продавці пропонують свої товари. За форматом роботи він належить до того самого сегмента електронної торгівлі, що й Temu.

Компанія робить ставку на широкий вибір і конкурентні ціни. Додатково залучити покупців може впізнаваність бренду серед українців, які проживають у Польщі.

Однак поки що Allegro лише тестує роботу на українському ринку. Тому говорити про повноцінну конкуренцію з Temu в Україні зарано: подальший розвиток залежатиме від результатів пілотного проєкту та попиту на товари.

Які плани Allegro має щодо українського ринку

Компанія вже працює за межами Польщі, зокрема в Чехії, Словаччині та Угорщині. За даними Allegro, на цих ринках покупки здійснюють майже 6 мільйонів клієнтів, а бізнес зростає приблизно на 100% щороку.

Гжегож Чапський, головний директор з венчурного капіталу Allegro, вважає, що Україна також має значний потенціал. За оцінкою компанії, український ринок може охоплювати майже 12 мільйонів покупців.

Поки що доступ до продажів в Україні мають лише кілька сотень обраних польських партнерів. Надалі Allegro планує відкрити таку можливість для всіх продавців, які працюють на платформі.



