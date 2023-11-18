Amazon звільнить працівників, які працювали над Alexa: усі сили кидають на штучний інтелект

Технологічні гіганти намагаються здобути першість у гонці штучних інтелектів. Заради цього вони готові на скорочення підрозділів, які працюють над іншими продуктами.

Скорочення людей заради розвитку штучного інтелекту

Компанія Amazon повідомила про те, що скоротила кілька сотень працівників із підрозділу, який займався голосовим помічником Alexa. Гігант пояснив цей крок зміною пріоритетів та бажанням сконцентруватися на розвитку штучного інтелекту.

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Наразі в компанії відмовляються повідомити, скільки саме працівників потраплять під скорочення. Натомість віцепрезидент Alexa і Fire TV Деніел Рауш заявив, що зміна бізнес-пріоритетів зумовлена кроком назустріч бажанням клієнтів, а отже, наразі в топі буде орієнтація на штучний інтелект.

Ці зміни змушують нас припинити деякі ініціативи,

– заявив він.

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

Також стало відомо, що Amazon скорочує штат і в інших командах. Йдеться про деякі відділи кадрів, а також музичний та ігровий підрозділи. Раніше журналістам стало відомо, що навіть працівники Amazon скаржилися на те, що голосовий помічник Alexa відстає від епохи та не встигає за генеративним штучним інтелектом.

Раніше повідомлялося, що OpenAI попросить у Microsoft та інших спонсорів додаткові гроші, оскільки навчання штучного інтелекту коштує дуже дорого.