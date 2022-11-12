Дрони й руки-роботи: в Amazon розповіли, чи планують замінити всіх працівників машинами

Компанія Amazon нарощує використання роботів, щоб компенсувати сповільнення зростання продажів та витрати на живу робочу силу. Уже близько 75% посилок, які доставляє гігант електронної комерції, обробляються тією чи іншою робототехнічною системою.

Головний технолог Amazon Robotics Тай Брейді заявляє, що протягом наступних п'яти років цей показник, ймовірно, сягне усіх 100%. Водночас, потреба компанії у живій робочій силі видозміниться, але не зникне.

Читайте також Як спілкуватися з колегами і клієнтами під час війни: 6 важливих порад

Чи замінять роботи людей

Тай Брейді виступив у хабі Amazon поблизу Бостона, США, де компанія представила свої останні напрацювання роботів, дронів та технології картографії для журналістів.

Так, робототехнічний відділ гіганта електронної комерції наразі випробовує величезну роботизовану руку – машину, яка може пересуватися складами поруч із людьми та збирати предмети перед їхнім пакуванням. Крім того, вже наступного року Amazon планує розпочати доставку замовлень у США безпілотниками.

В Amazon Robotics відмовились назвати, наскільки інвестиції компанії у такі технології допоможуть знизити витрати. При цьому, персонал швидко відхилив запитання щодо того, коли машини замінять їхні людські аналоги, адже з розвитком технологій було створено близько 700 нових спеціальностей.

Робота обов'язково видозміниться, але потреба у людях існуватиме завжди,

– запевнив Тай Брейді.

Водночас, у внутрішньому меморандумі від минулого року Amazon констатує, що до 2024 року може припинити найм людей на свої склади у США. Станом на зараз ритейлер використовує 520 тисяч мобільних роботів, які ковзають складами компанії, – це вдвічі більше машин, ніж в Amazon було ще минулого року.

Крім того, гігант електронної комерції встановив близько 1 тисячі роботизованих рук попередньої версії для сортування пакунків на власних потужностях у США та країнах Європи.

До слова, Amazon також планує доставити близько 500 мільйонів посилок за допомогою дронів до кінця 2030 року, що частково замінить потребу компанії у кур'єрах та водіях. При цьому, це невеликий відсоток, якщо брати до уваги загальну кількість у 5 мільярдів пакунків, які ритейлер доставляє щороку.