Компанія Amazon полюбляє ретельно контролювати роботу своїх працівників. Інколи це переходить усілякі межі, за що гігант отримує покарання не лише у вигляді публічної критики.

Amazon "перегнув" зі стеженням за працівниками

Французький наглядовий орган з питань захисту даних виписав штраф компанії Amazon. Сума покарання складе 32 мільйони євро.

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Як заявив французький регулятор, Amazon France Logistique, яка здійснює управління складами, встановила дуже детальне стеження за працівниками. Контроль був настільки жорстким, що працівники мусили пояснювати менеджерам кожну свою перерву.

Розслідування показало, що на складах компанії працювала система моніторингу роботи працівників аж з трьома оповіщеннями. Саме встановлення цієї системи регулятор визнав незаконним та вирішив покарати Amazon.

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Також CNIL виявив, що компанія зберігала дані про своїх працівників впродовж 31 дня. Регулятор сумнівається у потребі такого тривалого зберігання даних.

Amazon вже зробив заяву, що не погоджується із висновками французького регулятора та готується подавати апеляцію.