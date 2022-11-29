За хибний час приготування: американка вимагає від виробника напівфабрикатів 5 мільйонів доларів

Жителька Флориди Аманда Рамірес подала до суду проти продуктової компанії Kraft Heinz. Вона звинувачує виробника макаронного напівфабрикату швидкого приготування під брендом Velveeta у шахрайстві та обмані споживачів.

Так, у своєму позові Рамірес зазначає, що на упаковці продукту вказано "готово через 3,5 хвилини", хоча насправді необхідно більше часу, аби напівфабрикат приготувався. Тому вона вимагає від компанії-виробника компенсації у щонайменше 5 мільйонів доларів за "введення її в оману".

Читайте також Посилюємо кіберфронт: як українському бізнесу захиститися від атак

Позов американки та реакція компанії

За словами Рамірес, макаронний напівфабрикат Kraft Velveeta Shells & Cheese на звороті упаковки містить інструкцію з приготування, яка поділена на 5 кроків. Водночас, на передньому боці пакування вказано, що продукт готується 3,5 хвилини.

Проте, як наголошує позивачка, вказаний час витрачається лише на один з п'яти етапів – приготування напівфабрикату безпосередньо у мікрохвильовій печі. На решту кроків інструкції, зокрема зняття кришки, додавання води, порошкового сирного соусу та вимішування, необхідний додатковий час.

Щоб представити споживачам продукт, який насправді "готовий через 3,5 хвилини", усі етапи приготування мають бути виконані у цей час. Але його (напівфабрикат компанії – ред. 24 канал) необхідно готувати у мікрохвильовій печі не менше 3,5 хвилини, коли на інші етапи потрібно ще близько 1,5 хвилини,

– йдеться у позові до окружного суду США по південному округу Флориди.

До слова, Рамірес підкреслює, що споживачі, побачивши на передньому боці упаковки "готово через 3,5 хвилини", вірять, що це загальний час, необхідний для приготування продукту. Вона вважає цей напис шахрайством і переконана, що такий маркетинговий хід компанії, який не відповідає дійсності, покликаний завищити ціну напівфабрикату.

У Kraft Heinz, яка є відповідачем у справі, вже встигли відреагувати на звинувачення. Представники компанії назвали позов Аманди Рамірес беззмістовним.

Ми знаємо про цей легковажний судовий процес. Будемо рішуче захищатися проти звинувачень, викладених у скарзі,

– повідомив виробник продукту.