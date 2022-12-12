На тлі економічних негараздів: Rivian відмовилась випускати електрофургони спільно з Mercedes

Американська Rivian відмовилась від планів з виробництва електричних фургонів у Європі спільно з німецьким концерном Mercedes. Таким чином компанія хоче зберегти власні фінансові резерви, зосередившись винятково на виробництві у Північній Америці на тлі погіршення глобальних економічних умов.

У вересні цього року автовиробники підписали меморандум про взаєморозуміння. За ним, вони мали б відкрити спільне підприємство у Центральній Європі з виробництва електрофургонів, стверджуючи, що така співпраця дозволила б їм швидше збільшити власні частки на ринку.

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Як на скасування планів відреагували у Mercedes

Американська Rivian 12 грудня офіційно заявила, що зупиняє партнерство з німецькою Mercedes, наполягаючи на прагненні отримати максимальну віддачу від уже здійснених капіталовкладень, аби зменшити фінансові ризики.

Мовиться про діяльність Rivian на вже діючих виробничих потужностях у США, де вона випускає власні електричні пікапи та позашляховики, а також фургони доставки для Amazon.

Співпраця американського автовиробника з Mercedes мала б стати першим міжнародним розширенням для Rivian, яка раніше цього року вдвічі скоротила прогнози виробництва унаслідок проблем з ланцюжками постачання.

До слова, у Mercedes вже встигли відреагувати на скасування співпраці з боку Rivian. Німецький концерн заявив, що "поважає та розуміє" рішення, проте самостійно продовжить працювати над новим майданчиком у Яворі, що у Польщі.

Зауважимо, що за даними Reuters, Mercedes-Benz має намір інвестувати понад 1 мільярд євро у будівництво свого першого заводу з виробництва електричних фургонів на території Польщі, який до цього повинен був стати спільним підприємством з американською Rivian. Нагадаємо, що німецький автовиробник планує повністю перейти на випуск винятково електрокарів до 2030 року.