4 трильйони доларів і вище: акції Apple злетіли до історичного максимуму

Apple стала третьою компанією у світі, ринкова капіталізація якої перевищила 4 трильйони доларів. Акції Apple злетіли до історичного максимуму.

Акції Apple рекордно зросли

У вівторок, 28 жовтня, під час початку торгів акції компанії зросли на 0,2% – до 269,2 долари, що стало новим історичним максимумом, повідомляє агентство Reuters, інформує 24 Канал.

Від початку вересня, після презентації нових продуктів 9 числа, цінні папери Apple подорожчали на 13%.

Нові iPhone цьому посприяли

Як пояснив головний інвестиційний директор Northlight Asset Management Кріс Заккареллі, понад половину прибутку та доходів компанії традиційно забезпечують iPhone.

Найновіші моделі – Phone 17 та iPhone Air – користуються рекордним попитом. Так, у перші тижні після старту продажів смартфон придбали мільйони користувачів.

Капіталізація й далі зростатиме?

Аналітики Evercore ISI прогнозують, що високий попит на нові iPhone дозволить компанії перевершити очікування ринку за третій квартал і покращити прогнози на кінець року.

Зауважте. Apple приєдналася до Nvidia та Microsoft, які раніше подолали рубіж у 4 трильйони доларів ринкової вартості. Наразі Nvidia залишається лідером, із капіталізацією понад 4,5 трильйона доларів.

Найдорожчі компанії світу: головне