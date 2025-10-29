4 трильйони доларів і вище: акції Apple злетіли до історичного максимуму
- Apple стала третьою компанією у світі, яка досягла ринкової капіталізації понад 4 трильйони доларів, завдяки зростанню акцій до історичного максимуму.
- Великий попит на нові iPhone сприяє зростанню прибутку Apple, а аналітики прогнозують, що компанія перевершить ринкові очікування за третій квартал.
Apple стала третьою компанією у світі, ринкова капіталізація якої перевищила 4 трильйони доларів. Акції Apple злетіли до історичного максимуму.
Акції Apple рекордно зросли
У вівторок, 28 жовтня, під час початку торгів акції компанії зросли на 0,2% – до 269,2 долари, що стало новим історичним максимумом, повідомляє агентство Reuters, інформує 24 Канал.
Від початку вересня, після презентації нових продуктів 9 числа, цінні папери Apple подорожчали на 13%.
Нові iPhone цьому посприяли
Як пояснив головний інвестиційний директор Northlight Asset Management Кріс Заккареллі, понад половину прибутку та доходів компанії традиційно забезпечують iPhone.
Найновіші моделі – Phone 17 та iPhone Air – користуються рекордним попитом. Так, у перші тижні після старту продажів смартфон придбали мільйони користувачів.
Капіталізація й далі зростатиме?
Аналітики Evercore ISI прогнозують, що високий попит на нові iPhone дозволить компанії перевершити очікування ринку за третій квартал і покращити прогнози на кінець року.
Зауважте. Apple приєдналася до Nvidia та Microsoft, які раніше подолали рубіж у 4 трильйони доларів ринкової вартості. Наразі Nvidia залишається лідером, із капіталізацією понад 4,5 трильйона доларів.
Найдорожчі компанії світу: головне
Станом на жовтень, Nvidia залишається найбільшою компанією у світі з ринковою капіталізацією у 4,50 трильйона доларів. За даними Fool, дохід компанії оцінюють в 165,2 мільярда доларів.
Далі у рейтингу – Microsoft з ринковою капіталізацією в 3,80 трильйона доларів.
Ще у жовтні капіталізація Apple становила – 3,70 трильйони доларів. Після неї йшла – Alphabet з 3,10 трильйонами доларів та Amazon з 2,30 трильйонами доларів.