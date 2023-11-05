Apple погіршив показник продажів, але iPhone вкотре рятує компанію

Продажі гаджетів Apple падають вже четвертий квартал поспіль. Втім, доходи компанії від цього не надто страждають.

Падіння продажів Apple

У своєму квартальному звіті компанія Apple відзвітувала про падіння продажів багатьох продуктів. Високу популярність серед користувачів зберігають лише Phone та Apple TV+.

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Втім, з доходами в гіганта все залишається гаразд. У порівнянні з минулим роком показник впав лише на 1% та склав 89,5 мільярда доларів.

Найгірше в минулому кварталі продавалися iPad і Mac. Загалом прибуток від них склав 7,6 мільярда доларів, хоча минулого року на них вдалося заробити 11,6 мільярда доларів.

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Продажі AirPods та Apple Watch також скоротилися до 9,32 мільярда доларів, що на 3% менше за аналогічний показник минулого року.

Найбільше прибутки Apple приніс iPhone – 89,5 мільярда доларів. Хорошу позитивну динаміку продемонстрували і сервіси iCloud і Apple Music. Їх продажі зросли на 16% та дозволили компанії заробити 22,3 мільярда доларів.