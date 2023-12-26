AstraZeneca викупить китайську Gracell: яка сума гігантської для фармацевтичного ринку угоди

Компанія AstraZeneca вирішила розширити свої позиції на ринку. Для цього вона вирішила поглинути китайського конкурента.

Велике злиття на фармацевтичному ринку

Шведсько-британська фармацевтична компанія AstraZeneca повідомила про те, що готує велике злиття. Йдеться про придбання китайської Gracell Biotechnologies.

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Сума угоди повинна скласти 1,2 мільярда доларів. Мільярд AstraZeneca готова заплатити одразу, решту доплатить згодом.

Важливо! AstraZeneca – одна з компаній, які активно продовжують працювати на російському ринку попри війну проти України.

Закрити угоду компанії планують вже в першому кварталі 2024 року. На думку менеджменту AstraZeneca, цей хід дозволить закріпити позиції на ринку клітинної терапії онкологічних та аутоімунних захворювань.

Після злиття Gracell перетвориться на дочірнє підприємство AstraZeneca, яке буде працювати на ринках США та Китаю.