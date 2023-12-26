Большое слияние на фармацевтическом рынке

Шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca сообщила, что готовит большое слияние. Речь идет о приобретении китайской Gracell Biotechnologies.

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Сумма сделки должна составить 1,2 млрд долларов. Миллиард AstraZeneca готова заплатить сразу, остальное доплатит впоследствии.

Важно! AstraZeneca – одна из компаний, активно продолжающих работать на российском рынке, несмотря на войну против Украины.

Закрыть сделку компании планируется уже в первом квартале 2024 года. По мнению менеджмента AstraZeneca, этот ход позволит укрепить позиции на рынке клеточной терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний.

После слияния Gracell превратится в дочернее предприятие AstraZeneca, работающее на рынках США и Китая.