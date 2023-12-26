Большое слияние на фармацевтическом рынке
Шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca сообщила, что готовит большое слияние. Речь идет о приобретении китайской Gracell Biotechnologies.
Интересно Партнерский бизнес: о чем нужно договариваться "на берегу"
Сумма сделки должна составить 1,2 млрд долларов. Миллиард AstraZeneca готова заплатить сразу, остальное доплатит впоследствии.
Закрыть сделку компании планируется уже в первом квартале 2024 года. По мнению менеджмента AstraZeneca, этот ход позволит укрепить позиции на рынке клеточной терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний.
После слияния Gracell превратится в дочернее предприятие AstraZeneca, работающее на рынках США и Китая.