Мотлох на 3 мільйони: за скільки "Укрпошта" продала свої старі авто

"Укрпошта" продає свої старі авто. Під реалізацію потрапило понад 500 машин.

Що відомо про продаж авто

"Укрпошта" продовжує модернізацію. Для реалізації нових проєктів, було вирішено продати 531 старий автомобіль, що був на балансі компанії.

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Суспільство на таке рішення відреагувало неоднозначно. Щобільше, "Укрпошта" отримала шквал критики за нібито продаж "мотлоху". Гендиректор компанії пояснив чому ці авто мають бути продані, а не просто передані комусь.

Ігор Смілянський Генеральний директор компанії Так, хотіли б віддати просто так тим, кому треба, але не маємо права. Продаємо старі автівки на Prozorro, бо цього вимагає закон.

Які результати продажу

Реалізація авто відбувається через аукціони. Продаж машин триватиме, зокрема у містах, де з'явилась мінімальна кількість акціонерів.

Ми маємо ще 6 аукціонів з 1 учасником (Закарпаття, Львів, Тернопіль, Миколаїв, Рівне, Івано-Франківськ), де термін аукціону продовжено на 7 днів. Сьогодні ввечері дамо на них посилання,

– пояснив гендиректор "Укрпошти".

Виторг за перші 7 аукціонів склав понад 3 мільйони гривень. 1 травня відбудеться ще 3 процедури торгів, їхній загальний прибуток має сягнути 400 тисяч гривень.

Вчора відбулось 7 аукціонів на суму 3 281 070 гривень, при стартовій ціні 2 049 027, тобто ріст ціни на аукціоні – 60%,

– зазначив Смілянський.

Дати проведення аукціонів у Харкові, Дніпрі та Одесі ще невідомі. На можливість їх проведення впливають атаки росіян.