Авіакомпанія Нової пошти планує базуватися в Празі

Вантажна авіакомпанія Supernova Airlines, що належить власникам "Нової пошти", планує обрати Прагу як базу для нових міжнародних рейсів. Головний виконавчий директор компанії Ярослав Красножон вважає, що столиця Чехії якнайкраще підходить для створення хабу.

Чому авіакомпанія Нової пошти буде у Празі

Місто розташоване далі від України, до того ж має розвинену автомобільну інфраструктуру, що дозволяє ефективно перевозити вантажі автобанами, повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр транспортних стратегій.

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Ярослав Красножон зазначив, що Чехія привітно ставиться до українських бізнесів і надала можливість використовувати свій аеропорт для польотів до Сполучених Штатів.

Хоча, наприклад, Польща не хоче цього робити. І Румунія теж не поспішає. А Чехія пішла нам назустріч. Попри наявність європейського сертифіката, таке рішення залишається на розсуд авіаційної влади країни,

– зазначив виконавчий директор.

Крім того, було повідомлено про плани рейсів до США.

Маршрут передбачає сполучення Прага – Нью-Йорк із використанням аеропорту "Ньюарк-Ліберті".

Політ включатиме технічну посадку в Кефлавіку для дозаправки.

Нагадаємо! На початку листопада Supernova Airlines виконала свій перший вантажний рейс з Будапешта до Кишинева на літаку Boeing 737-800. Компанія має намір розширити свою маршрутну мережу і в майбутньому запустити регулярні рейси до США.