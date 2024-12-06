Чому авіакомпанія Нової пошти буде у Празі

Місто розташоване далі від України, до того ж має розвинену автомобільну інфраструктуру, що дозволяє ефективно перевозити вантажі автобанами, повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр транспортних стратегій.

Читайте також Ласий шматок для інвесторів: за скільки Фонд держмайна буде продавати Укрбуд

Ярослав Красножон зазначив, що Чехія привітно ставиться до українських бізнесів і надала можливість використовувати свій аеропорт для польотів до Сполучених Штатів.

Хоча, наприклад, Польща не хоче цього робити. І Румунія теж не поспішає. А Чехія пішла нам назустріч. Попри наявність європейського сертифіката, таке рішення залишається на розсуд авіаційної влади країни,

– зазначив виконавчий директор.

Крім того, було повідомлено про плани рейсів до США.

Маршрут передбачає сполучення Прага – Нью-Йорк із використанням аеропорту "Ньюарк-Ліберті".

Політ включатиме технічну посадку в Кефлавіку для дозаправки.

Нагадаємо! На початку листопада Supernova Airlines виконала свій перший вантажний рейс з Будапешта до Кишинева на літаку Boeing 737-800. Компанія має намір розширити свою маршрутну мережу і в майбутньому запустити регулярні рейси до США.