Почему авиакомпания Новой почты будет в Праге

Город расположен дальше от Украины, к тому же имеет развитую автомобильную инфраструктуру, что позволяет эффективно перевозить грузы по автобанам, сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр транспортных стратегий.

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Ярослав Красножон отметил, что Чехия приветливо относится к украинским бизнесам и предоставила возможность использовать свой аэропорт для полетов в Соединенные Штаты.

Хотя, например, Польша не хочет этого делать. И Румыния тоже не спешит. А Чехия пошла нам навстречу. Несмотря на наличие европейского сертификата, такое решение остается на усмотрение авиационных властей страны,

– отметил исполнительный директор.

Кроме того, было сообщено о планах рейсов в США.

Маршрут предусматривает сообщение Прага – Нью-Йорк с использованием аэропорта "Ньюарк-Либерти".

Полет будет включать техническую посадку в Кефлавике для дозаправки.

Напомним! В начале ноября Supernova Airlines выполнила свой первый грузовой рейс из Будапешта в Кишинев на самолете Boeing 737-800. Компания намерена расширить свою маршрутную сеть и в будущем запустить регулярные рейсы в США.