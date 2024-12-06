Оценка компании

Сейчас ФГИУ принадлежит 100% акций ГАО "Строительная компания "Укрбуд". Аукционная комиссия уже закончила свой анализ объекта, сообщает 24 Канал со ссылкой на ФГИУ.

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По итогам аудита была утверждена начальная цена лота – 262,64 миллиона гривен. Новый владелец должен будет сохранить основные виды деятельности компании, погасить долги, предоставить работникам соцгарантии и не допустить увольнений в течение 6 месяцев.

Чем занимается Укрбуд

Основная специализация – проектирование объектов как жилого, так и промышленного или гражданского назначения. Также компания обеспечивает строительно-монтажные работы и готовит или переквалифицирует кадры.

В акционерное общество Укрбуда входят 10 дочерних предприятий, среди которых проектные институты и учебно-курсовые комбинаты.