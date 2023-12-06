Стрімке зростання: мережа "Аврора" хоче відкрити сотні нових магазинів в Україні та за кордоном

Мережа магазинів "Аврора" здобула чималу популярність. Це дозволяє компанії будувати амбітні плани на розширення вже у наступному році.

"Аврора" масштабується в Україні та поза її межами

Мережа роздрібних магазинів "Аврора" має дуже амбітні плани на наступний рік. Нові магазини повинні з'явитися не лише в Україні, а й поза її межами.

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Як повідомив співзасновник і генеральний директор мережі Тарас Панасенко, йдеться про 380 нових магазинів в Україні та ще 60 – у Румунії. Також на території нашої країни ще 45 нових магазинів повинні з'явитися ще до кінця року.

"Аврора" – це мережа магазинів, яка працює у форматі dollar store.

Також точно будемо працювати у Молдові, готуємося. Можливо, наприкінці наступного року,

– поділився Тарас Панасенко.

Що стосується румунського ринку, то спочатку мережа почне роботу на півночі країни, наприклад у Сучаві, Яси тощо.

Наразі мережа "Аврора" є лідером у сегменті dollar store на українському ринку. У 2021 році Emerging Europe Growth Fund III, який має капітал у 200 мільйонів доларів, через Horizon Capital придбав 11,3% мінотарного пакета компанії.

У Horizon Capital повідомили, що засновники компанії зберегли контрольний пакет акцій та весь операційний контроль над бізнесом, але не можуть ухвалювати масштабні рішення самостійно.