"Аврора" масштабируется в Украине и за ее пределами

Сеть розничных магазинов "Аврора" имеет очень амбициозные планы на следующий год. Новые магазины должны появиться не только в Украине, но и за ее пределами.

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Как сообщил соучредитель и генеральный директор сети Тарас Панасенко, речь идет о 380 новых магазинах в Украине и еще 60 – в Румынии. Также на территории нашей страны еще 45 новых магазинов должно появиться еще до конца года.

Интересно! "Аврора" – сеть магазинов, которая работает в формате dollar store.

Также точно будем работать в Молдове, готовимся. Возможно, в конце следующего года,

– поделился Тарас Панасенко.

Что касается румынского рынка, то сначала сеть начнет работу на севере страны, например, в Сучаве, Ясы так далее.

Теперь сеть "Аврора" является лидером в сегменте dollar store на украинском рынке. В 2021 году Emerging Europe Growth Fund III, который имеет капитал в 200 миллионов долларов, через Horizon Capital приобрел 11,3% минотарного пакета компании.

В Horizon Capital сообщили, что основатели компании сохранили контрольный пакет акций и весь операционный контроль над бизнесом, но не могут принимать масштабные решения самостоятельно.