AZNAURI продовжує роботу після чергової атаки Росії: коли продукція буде на полицях
AZNAURI продовжує постачати продукцію на український ринок після нового пошкодження своєї інфраструктури. Бренд уже має досвід відновлення роботи після масштабних руйнувань і розповів, чи є необхідні запаси.
Що сталося з інфраструктурою бренду
22 вересня 2026 року Росія знищила основний розподільчий центр AZNAURI в Одеській області. Саме там зберігалася готова продукція одного з найбільших алкогольних брендів на українському ринку, повідомили 24 Каналу в компанії.
Унаслідок влучання та масштабної пожежі були знищені:
- складські приміщення загальною площею близько 8 тисяч квадратних метрів;
- значний обсяг готової продукції;
- ключова частина логістичної інфраструктури бренду.
На щастя, люди не постраждали.
Наслідки атаки / фото AZNAURI для 24 Каналу
Бренд уже відновлював роботу після масштабних руйнувань
Попередній серйозний удар по AZNAURI стався у вересні 2025 року. Тоді були суттєво пошкоджені виробничі потужності бренду в Україні, де випускали бренді для українського ринку, найбільших руйнувань зазнали цех розливу та складські приміщення.
Попри масштаб руйнувань, виробничі процеси вдалося відновити та забезпечити стабільну присутність продукції AZNAURI на українському ринку,
– повідомили в компанії.
Таким чином, нові пошкодження стали вже другим серйозним випробуванням для інфраструктури AZNAURI менш ніж за рік.
Чи зникне продукція AZNAURI з магазинів
Попри втрату розподільчого центру, бренд продовжує роботу. За інформацією компанії, запаси основної продукції AZNAURI були сформовані в достатній кількості, тому постачання на український ринок триває. Проте окремі обмеження все ж будуть
У найближчий період можливі тимчасові обмеження за окремими позиціями асортименту, однак необхідні товарні запаси сформовані, а продукція AZNAURI і надалі буде представлена на українському ринку,
– розповіли в компанії.
Таким чином, повної зупинки роботи не планується, тому продукцію бренду українці зможуть знайти на полицях магазинів.