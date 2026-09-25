Що сталося з інфраструктурою бренду

22 вересня 2026 року Росія знищила основний розподільчий центр AZNAURI в Одеській області. Саме там зберігалася готова продукція одного з найбільших алкогольних брендів на українському ринку, повідомили 24 Каналу в компанії.

Унаслідок влучання та масштабної пожежі були знищені:

складські приміщення загальною площею близько 8 тисяч квадратних метрів;

значний обсяг готової продукції;

ключова частина логістичної інфраструктури бренду.

На щастя, люди не постраждали.

Наслідки атаки / фото AZNAURI для 24 Каналу

Бренд уже відновлював роботу після масштабних руйнувань

Попередній серйозний удар по AZNAURI стався у вересні 2025 року. Тоді були суттєво пошкоджені виробничі потужності бренду в Україні, де випускали бренді для українського ринку, найбільших руйнувань зазнали цех розливу та складські приміщення.

Попри масштаб руйнувань, виробничі процеси вдалося відновити та забезпечити стабільну присутність продукції AZNAURI на українському ринку,

– повідомили в компанії.

Таким чином, нові пошкодження стали вже другим серйозним випробуванням для інфраструктури AZNAURI менш ніж за рік.

Чи зникне продукція AZNAURI з магазинів

Попри втрату розподільчого центру, бренд продовжує роботу. За інформацією компанії, запаси основної продукції AZNAURI були сформовані в достатній кількості, тому постачання на український ринок триває. Проте окремі обмеження все ж будуть

У найближчий період можливі тимчасові обмеження за окремими позиціями асортименту, однак необхідні товарні запаси сформовані, а продукція AZNAURI і надалі буде представлена на українському ринку,

– розповіли в компанії.

Таким чином, повної зупинки роботи не планується, тому продукцію бренду українці зможуть знайти на полицях магазинів.