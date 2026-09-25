Что произошло с инфраструктурой бренда

22 сентября 2026 года Россия уничтожила основной распределительный центр AZNAURI в Одесской области. Именно там хранилась готовая продукция одного из крупнейших алкогольных брендов на украинском рынке, сообщили 24 Каналу в компании.

В результате попадания и масштабного пожара были уничтожены:

складские помещения общей площадью около 8 тысяч квадратных метров;

значительный объем готовой продукции;

ключевая часть логистической инфраструктуры бренда.

К счастью, люди не пострадали.

Последствия атаки / фото AZNAURI для 24 Канала

Бренд уже возобновил работу после масштабных разрушений

Предыдущий серьезный удар по AZNAURI произошел в сентябре 2025 года. Тогда были существенно повреждены производственные мощности бренда в Украине, где выпускали бренди для украинского рынка; наибольшие разрушения понесли цех розлива и складские помещения.

Несмотря на масштаб разрушений, производственные процессы удалось восстановить и обеспечить стабильное присутствие продукции AZNAURI на украинском рынке,

– сообщили в компании.

Таким образом, новые повреждения стали уже вторым серьезным испытанием для инфраструктуры AZNAURI менее чем за год.

Исчезнет ли продукция AZNAURI из магазинов

Несмотря на потерю распределительного центра, бренд продолжает работу. По информации компании, запасы основной продукции AZNAURI были сформированы в достаточном количестве, поэтому поставки на украинский рынок продолжаются. Однако отдельные ограничения все же будут

В ближайший период возможны временные ограничения по отдельным позициям ассортимента, однако необходимые товарные запасы сформированы, и продукция AZNAURI и в дальнейшем будет представлена на украинском рынке,

– сообщили в компании.

Таким образом, полной остановки работы не планируется, поэтому украинцы смогут найти продукцию бренда на полках магазинов.