Найбільша пожертва за 20 років: кому Баффетт передав 6 мільярдів у акціях

Американський мільярдер Воррен Баффетт передав благодійним фондам рекордні 6 мільярдів доларів у вигляді акцій Berkshire Hathaway. Це найбільша його пожертва з початку філантропічної діяльності майже 20 років тому.

Найбільша пожертва за 20 років

Загальна сума пожертвувань інвестора вже перевищує 60 мільярдів доларів і він планує передати ще більше, повідомляє Reuters, передає 24 Канал.

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Цьогорічний транш включає:

9,43 мільйонів акцій – Фонду Білла і Мелінди Гейтс;

943 тисяч акцій – Фонду імені його покійної дружини Сьюзан Томпсон Баффетт;

по 660 тисяч акцій – фондам, які очолюють його діти: Howard G. Buffett Foundation, Sherwood Foundation та NoVo Foundation.

Загалом Баффетт уже передав понад 60 мільярдів на благодійність за останні два десятиліття. Він регулярно спрямовує кошти на охорону здоров'я, освіту, боротьбу з бідністю та інші сфери сталого розвитку.

Баффетт змістився в рейтингу мільярдерів

Після цієї пожертви Баффетт змістився з 5-го на 6-те місце у рейтингу найбагатших людей світу за версією Forbes, хоча все ще володіє 13,8% акцій Berkshire Hathaway, а його статки оцінюються приблизно в 152 мільярдів доларів до перерахунку.

У 2023 році Баффетт також оновив свій заповіт. Згідно з ним, 99,5% його залишкових статків після смерті буде передано благодійному фонду, яким спільно керуватимуть його троє дітей. Вони матимуть 10 років, щоб одностайно вирішити, як розподілити кошти.