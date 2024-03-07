Хвиля корпоративних банкрутств накрила Росію: що відомо

У Росії збільшилася майже на 60% кількість збанкрутілих компаній порівняно з минулим роком. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Скільки компаній збанкрутувало

Відтак, у січні цього року статус збанкрутіла 571 компанія, порівняно з 364 у минулому році. А вже у лютому ця кількість зросла до 771 проти 478. Таким чином, приріст за січень 2024 року склав близько 57%, а за лютий – 61%.

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Також відзначається, що у 2024 році може спостерігатися стійкий ріст числа банкрутств в Росії, що підтверджується статистикою процедур спостереження.

Коли запроваджуються процедури спостереження Процедури спостереження запроваджуються судом після визнання обґрунтованою заяви про неспроможність юрособи від самого боржника чи його кредитора.

Яка статистика спостереження

Також у січні цього року кількість процедур спостереження зросла на 3%,в тому час, як у лютому – на 3,2%. У переважній більшості випадків після завершення процедури спостереження компанію визнають банкрутом.

Раніше кількість банкрутств у Росії зменшувалася. Так, у 2021 році це становило 10 306 випадків, а у 2023 році – 7 400. Зменшенню сприяли як мораторій на банкрутства під час пандемії коронавірусу, так і санкційний мораторій у 2022 році.

Згідно з інформацією з Федресурсу Росії, у 2023 році впроваджені спостереження охопили 7 532 компанії, що на 44,1% більше, ніж у 2022 році, коли діяв мораторій.

Російська економіка стикнеться із труднощами

Директорка МВФ Крісталіна Георгієва розповіла, що наприкінці січня Фонд перевищив свій прогноз щодо темпів економічного зростання Росії, тепер він становить 2,6%. Попри це країна стикнеться зі значними труднощами.

Це воєнна економіка. Якщо ви подивитеся на Росію, то сьогодні виробництво зростає, переважно для військових цілей, споживання падає. Приблизно так виглядав радянський союз,

– сказала вона.

Витрати Росії на війну зросли з 2022 року. Наприклад у листопаді минулого року у держбюджеті схвалили збільшення військових витрат до 30%, а це майже 70% зростання до цього року. У 2024 році витрати на війну можуть знову зрости – до 40%.