"Треба тікати": бізнес в Криму б'є на сполох через дефіцит бензину, колапс неминучий

На тимчасово окупованому півострові продовжують обговорювати наслідки обмежень на продаж пального. Представники місцевого бізнесу вже повідомляють про труднощі з постачанням товарів, логістикою та роботою окремих підприємств.

Як паливна криза в Криму вдарила по бізнесу

Підприємці почали підраховувати потенційні збитки та попереджають про серйозні ризики для економічної активності на півострові, пише Cemaat.

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Поки що деякі компанії працюють завдяки запасам пального, які встигли придбати заздалегідь. Однак бізнес визнає, що таких резервів вистачить ненадовго.

Заборона на продаж палива означає, що всі дистриб’юторські поставки мають просто лягти. Зі складу в роздріб якось же треба розвозити. А як? Поки що є якісь запаси на підприємствах, тому полиці відразу не спорожніють. Але це тиждень, максимум десять днів. А потім, думаю, почнеться масове закриття продуктових магазинів,

– прогнозує співробітниця однієї з мереж супермаркетів.

Що кажуть в інших галузях бізнесу:

Водій однієї з логістичних компаній у Сімферополі розповідає, що керівництво одразу закупило додаткові обсяги бензину та дизеля. Наразі службовий транспорт забезпечений пальним, а працівники мають резерви у каністрах.

у Сімферополі розповідає, що керівництво одразу закупило додаткові обсяги бензину та дизеля. Наразі службовий транспорт забезпечений пальним, а працівники мають резерви у каністрах. Ще одна галузь – туризм – постраждала ледь не найбільше. Наприклад, за словами власника мініготелю в Малоріченському, новини про обмеження на продаж пального одразу вплинули на кількість гостей: вони не захотіли чекали подальшого розвитку подій та завершили відпустки.

– постраждала ледь не найбільше. Наприклад, за словами власника мініготелю в Малоріченському, новини про обмеження на продаж пального одразу вплинули на кількість гостей: вони не захотіли чекали подальшого розвитку подій та завершили відпустки. Проблеми виникають і в закладах харчування. Власник кав’ярні в Бахчисараї говорить, що обмеження вже впливають як на постачання продукції, так і на можливість працівників дістатися до роботи.

Додаткове невдоволення серед місцевих жителів викликає реакція окупаційної влади. Багато хто звертає увагу на те, що замість оголошення надзвичайного стану було введено так званий "паливний локдаун".

Юрист однієї з кримських компаній вважає, що такий підхід може бути пов’язаний із небажанням влади брати на себе додаткові юридичні зобов’язання.

Нічого подібного зараз і близько немає – просто виклали відео, де якийсь чоловік заявляє, що бензин тепер нібито не можна ні купувати, ні продавати. Жодного розпорядження чи указу я поки що не бачив,

– каже юрист.

Які проблеми чекають на росіян в окупованому Криму

В окупованому Криму серйозні проблеми з пальним, спершу його видавали за талонами, а тепер бензин можуть отримати лише служби, які забезпечують життєдіяльність півострова. Традиційно окупанти закликали людей зберігати спокій і чекати.

Спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов у коментарі 24 Каналу зауважив, що Крим дуже важливий з психологічного погляду для Володимира Путіна та його режиму. Через це Кремль не може кинути півострів на призволяще.

Якщо Україна підтримуватиме цей градус напруги упродовж наступних місяців, то російська воєнна машина справді може зламатися,

– наголосив Юрій Богданов.

Скоріш за все, у випадку повної ізоляції Криму, першими звідти втечуть росіяни. Якщо питання з паливом затягнеться хоча б на кілька тижнів, то вони почнуть масово втікати. Очевидно, що українські військові не б'ють по цивільному транспорту, тому кожен, хто хоче виїхати з Криму, сьогодні може це зробити.

До слова, все більше та більше російських регіонів вводять ліміти на кількість бензину та дизельного палива, яке можна придбати одній особі.

Зокрема, про нововедення вже повідомила влада у чотирьох областях країни. Мова йде про Курську, Бєлгородську, Тюменську та Новосибірську. Таким чином, наслідки ударів ЗСУ є успішними, адже все швидше та ефективніше "захоплюють" Росію.