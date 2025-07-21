Без ПДВ лише до кінця року: імпорт електрокарів знову стане дорожчим

Пільговий імпорт електрокарів завершиться 1 січня 2026 року. Податкову знижку не продовжать.

Чи продовжать податкові пільги?

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що Верховна Рада не планує продовжувати податкові пільги на імпорт електромобілів після 2025 року, передає 24 Канал.

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"Пільга на ПДВ діє лише до кінця цього року. Продовження не буде. Якщо маєте можливість – купуйте електрокар зараз", – зазначив Гетманцем.

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Він також закликав імпортерів припинити спроби пролобіювати продовження пільг: "Це шкідливе рішення. Зараз кожна копійка йде на армію".

Довідково. У липні 2021 року Верховна Рада ухвалила закони щодо розвитку екологічного транспорту, які передбачають тимчасове звільнення від ПДВ на імпорт та постачання електромобілів, зарядних пристроїв і деяких авто на метані або біогазі. Ці пільги діють до 1 січня 2026 року – і продовжувати їх не планують.