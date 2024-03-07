Безкоштовний інтернет під час перельотів: хто з пасажирів може на це розраховувати

Авіакомпанії надають своїм пасажирам різноманітні послуги. Зокрема і інтернет на борту.

Хто з пасажирів отримає безкоштовний інтернет

British Airways – найбільша британська авіакомпанія, яка повідомила про впровадження нововведень для своїх пасажирів. Йдеться про надання безкоштовного інтернету на борту.

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Планується, що послуга буде доступна, починаючи з 3 квітня. Однак, варто зауважити, що запуск відбуватиметься поступово на різних авіалайнерах у яких є антени для передачі інтернет-даних.

Аби отримати послугу потрібно пройти реєстрацію у програмі лояльності British Airways Executive Club. У безкоштовний пакет буде входити лише надсилання повідомлень через спеціальні месенджери.

У яких ще компаніях доступний інтернет

Обмін фото та відео буде доступним лише у платному інтернет-пакеті.

British Airways повідомляють, що інтернет уже є у всіх літаках, що перебувають на базі аеропорту Гатвік у Лондоні. У Хітроу така послуга доступна у 80% бортів, до кінця 2025 року цей показник має зрости до 100%.

До того європейські авіакомпанії Lufthansa та Austrian Airlines уже впроваджували безкоштовний інтернет для тих, хто є учасником програми лояльності Miles & More. При цьому, інтернет-пакет дозволяє обмінюватися не тільки текстовими повідомленнями, а і медіафайлами.