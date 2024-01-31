Зниження податків у Індії: як місцева влада приваблює міжнародні виробництва

Індія прагне привабити міжнародні компанії і стати потужним виробничим центром. Для цього місцевий уряд впроваджує різноманітні реформи.

Навіщо знижуються податки

Індійський уряд хоче стимулювати розвиток виробництв міжнародних корпорацій на місцевому ринку. Саме тому у Індії планують зниження податків на імпорт компонентів мобільних пристроїв.

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Це рішення має стимулювати виробництво смартфонів на індійській території. Варто зазначити і те, що деякі корпорації дійсно бачать у Індії потенціал, як і у виробничій глобальній базі.

Про зниження податків було оголошено 30 січня, індійський уряд висловив намір створити умови при яких виробництва масово перенесуть з Китаю до Індії. Зміни стосуватимуться таких компонентів:

гнізда для SIM-карт;

пластикові та металеві деталі;

механічні елементи;

гвинти.

Як ще стимулюють виробничий ринок

Уряд Індії хоче реформувати систему внутрішніх постачальників. Кінцевим результатом має стати посилення місцевого ринку.

Однією з перших міжнародних компаній, яка вирішила модернізувати та відкривати свої виробництва на індійських територіях стала корпорація Apple. Станом на тепер 7% світового виробництва iPhone припадає саме на Індію.

Компанія Apple вирішила розвиватися на індійському ринку через напружені відносини з Китаєм.