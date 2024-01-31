Навіщо знижуються податки
Індійський уряд хоче стимулювати розвиток виробництв міжнародних корпорацій на місцевому ринку. Саме тому у Індії планують зниження податків на імпорт компонентів мобільних пристроїв.
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Це рішення має стимулювати виробництво смартфонів на індійській території. Варто зазначити і те, що деякі корпорації дійсно бачать у Індії потенціал, як і у виробничій глобальній базі.
Про зниження податків було оголошено 30 січня, індійський уряд висловив намір створити умови при яких виробництва масово перенесуть з Китаю до Індії. Зміни стосуватимуться таких компонентів:
- гнізда для SIM-карт;
- пластикові та металеві деталі;
- механічні елементи;
- гвинти.
Як ще стимулюють виробничий ринок
Уряд Індії хоче реформувати систему внутрішніх постачальників. Кінцевим результатом має стати посилення місцевого ринку.
Однією з перших міжнародних компаній, яка вирішила модернізувати та відкривати свої виробництва на індійських територіях стала корпорація Apple. Станом на тепер 7% світового виробництва iPhone припадає саме на Індію.