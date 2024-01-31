Зачем снижаются налоги
Индийское правительство хочет стимулировать развитие производств международных корпораций на местном рынке. Именно поэтому в Индии планируют снижение налогов на импорт компонентов мобильных устройств.
Читайте также Если налоговая не приняла декларацию: как ФЛП еще могут ее отредактировать
Это решение должно стимулировать производство смартфонов на индийской территории. Стоит отметить и то, что некоторые корпорации действительно видят в Индии потенциал, как и в производственной глобальной базе.
О снижении налогов было объявлено 30 января, индийское правительство выразило намерение создать условия при которых производства массово перенесут из Китая в Индию. Изменения будут касаться таких компонентов:
- гнезда для SIM-карт;
- пластиковые и металлические детали;
- механические элементы;
- винты.
Как еще стимулируют производственный рынок
Правительство Индии хочет реформировать систему внутренних поставщиков. Конечным результатом должно стать усиление местного рынка.
Одной из первых международных компаний, которая решила модернизировать и открывать свои производства на индийских территориях стала корпорация Apple. По состоянию на теперь 7% мирового производства iPhone приходится именно на Индию.