Бізнес-партнер Абрамовича подав до суду проти Великої Британії через санкції

Олігарх Євген Швідлер, який знаходиться у досить близьких бізнес-стосунках з Абрамовичем, подав позов до лондонського суду, аби оскаржити застосовані проти нього санкційні обмеження. У березні 2022 року активи Швідлера були заморожені.

Швідлер просить зняти санкційні обмеження

Адвокати Швідлера подали позов до суду, заявивши, що Велика Британія припустилася "значних помилок" у своїй оцінці відносин Швідлера з колишнім власником футбольного клубу "Челсі".

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Уряд Великої Британії помилився, запровадивши проти мене санкції. Я сподіваюся, що британські суди погодяться зі мною і відновлять справедливість,

– йдеться в заяві Швідлера.

Він також додав, що зазнав, "серйозних труднощів" з моменту включення його до списку санкцій у березні минулого року. Однак Велика Британія заявила, що олігарх мав "тісні стосунки протягом десятиліть" з Абрамовичем і отримував вигоду від їхніх зв'язків.

Санкції проти Швідлера та зв'язок з Абрамовичем

Справа буде розглянута протягом 28 днів, однак адвокати олігарха Швідлера просять про "прискорений розгляд". До слова, справа Швідлера буде першою, яку розглядатимуть британські судді з моменту вторгнення Росії в Україну.

Швідлер один з небагатьох олігархів, який стверджує, що ніколи не має російського паспорта, а також один з перших хто потрапив під заморожування активів. Тож хоче, щоб суд скасував "незаконний" наказ.

Велика Британія та ЄС ввели санкції проти Абрамовича напочатку березня 2022 року. Ці заходи призвели до того, що суд у податковому притулку Джерсі в Ла-Манші заморозив понад 7 мільярдів доларів активів, пов'язаних з Абрамовичем, що дорівнює половині його статків, які оцінюються в 7 мільярдів доларів.

Bloomberg зауважує, що олігарх Швідлер заробив свої статки на нафтовій компанії "Сибнефть" після приватизації російських промислових активів в останні роки існування СРСР та має тісні зв'язки з Абрамовичем. До запровадження санкцій обидва володіли частками в зареєстрованій у Лондоні сталеливарній компанії Evraz Plc.

У Великій Британії особи, які потрапили під санкції, можуть подати позов до суду лише після того, як попросять про внутрішній адміністративний перегляд рішення.