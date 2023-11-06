Акції Apple впали: через це портфель холдингу Баффета просів на величезну суму

Відомий інвестор Воррен Баффет зробив ставку на акції Apple. Через це його холдинговий портфель поплатився рекордною сумою у десятки мільярдів доларів. Втім у цій історії є й позитивні моменти.

Втрати рекордні

Інвестиційний портфель Баффета Воррена постраждав через падіння акцій Apple, адже інвестор зробив на них основну ставку. Йдеться про втрати у 21 мільярд доларів.

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І це навіть попри те, що Вerkshire Hathaway переписала рекорд квартального операційного прибутку.

Попередній максимум склав 10,04 мільярда доларів. Він був досягнутий за підсумками II кварталу 2023 року.

А основна частина приросту припала на страховий бізнес, враховуючи як прибуток від страхування, так і від інвестицій.

Прибуток від страхування склав 2,42 мільярда доларів, а прибуток від інвестицій – 2,47 мільярда доларів.

Ще один рекорд

Прибуток інвесткомпанії склавза всю історію Berkshire.

Крім вище описаних сум ще одним рекордом став розмір грошової подушки на рахунках конгломерату. Йдеться про вільний кеш на рахунках. Відтак ця сума становить 157,2 мільярда доларів.