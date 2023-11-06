Потери рекордные
Инвестиционный портфель Баффета Уоррена пострадал из-за падения акций Apple, ведь инвестор сделал на них основную ставку. Речь идет о потерях в 21 миллиард долларов.
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И это даже вопреки тому, что Вerkshire Hathaway переписала рекорд квартальной операционной прибыли.
- Предыдущий максимум составил 10,04 миллиарда долларов. Он был достигнут по итогам II квартала 2023 года.
- Основная же часть прироста пришлась на страховой бизнес, учитывая как прибыль от страхования, так и от инвестиций.
- Прибыль от страхования составила 2,42 миллиарда долларов, а прибыль от инвестиций – 2,47 миллиарда долларов.
Еще один рекорд
Помимо вышеописанных сумм еще одним рекордом стал размер денежной подушки на счетах конгломерата. Речь идет о свободном кэше на счетах. Следовательно, эта сумма составляет 157,2 миллиарда долларов.
- К слову, предыдущий рекорд был установлен в III квартале 2021 года.
- Что любопытно, конгломерат столкнулся с серьезной проблемой. И касается она избыточной наличности.
- То есть, нет достойных целей для того, чтобы тратить средства, учитывая слишком высокие рыночные оценки возможных компаний для приобретения.