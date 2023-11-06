Потери рекордные

Инвестиционный портфель Баффета Уоррена пострадал из-за падения акций Apple, ведь инвестор сделал на них основную ставку. Речь идет о потерях в 21 миллиард долларов.

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И это даже вопреки тому, что Вerkshire Hathaway переписала рекорд квартальной операционной прибыли.

Обратите внимание! Прибыль инвесткомпании составила 10,76 миллиарда долларов – это рекордное значение за всю историю Berkshire.

Предыдущий максимум составил 10,04 миллиарда долларов. Он был достигнут по итогам II квартала 2023 года.

Основная же часть прироста пришлась на страховой бизнес, учитывая как прибыль от страхования, так и от инвестиций.

Прибыль от страхования составила 2,42 миллиарда долларов, а прибыль от инвестиций – 2,47 миллиарда долларов.

Еще один рекорд

Помимо вышеописанных сумм еще одним рекордом стал размер денежной подушки на счетах конгломерата. Речь идет о свободном кэше на счетах. Следовательно, эта сумма составляет 157,2 миллиарда долларов.