Блокнот, фокус, делегування: які звички успішних людей варто перейняти кожному

Звички – це те, що зазвичай визначає результат більше, аніж зусилля та талант. Сплески мотивації тимчасові, а довгострокові перспективи визначають наші повсякденні дії, до яких ми повертаємося знову й знову.

Коли мова заходить про успішних бізнесменів, завжди можна помітити, що в їхньому житті часто присутні звички, які вони перетворили на своєрідні ритуали. 24 Канал розповідає про кілька корисних лайфхаків, які можуть стати у пригоді кожному.

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Вимірювати час у хвилинах

Час – це найбільш цінний ресурс, який є в розпорядженні кожного з нас. Вкрай нерозумно вимірювати його великими блоками, адже це вплине на ефективність та змусить розтягувати завдання, які можна виконати значно швидше.

Кожен день складається з 1440 хвилин, і з таким базовим підходом ви зможете не лише планувати час набагато ефективніше, а й встигати закривати більше справ. Спочатку буде незвично, але повірте: з впровадженням цієї навички в життя зазнає кардинальних трансформацій.

Правильні звички – основа успіху / Фото Unsplash

Важливих завдань насправді мало

Коли ми починаємо заводити списки справ, то одразу будуємо нереалістичні плани з десятків завдань на кожен день. Очевидно, що список невиконаного зростає ледь не в геометричній прогресії, що дуже сильно б'є по мотивації.

Успішні люди розуміють, що насправді важливих справ дуже мало, але вони забезпечують основний результат. Саме на них потрібно сфокусуватися, а не витрачати енергію на те, аби тішитися великою кількістю виконаних пунктів зі списку справ.

Ідеї потрібно фіксувати

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Впродовж дня в нашій голові виникає безліч крутих ідей чи цікавих думок, проте, лягаючи спати, ми не пам'ятаємо навіть маленької їх частини. Звичайний нотатник або блокнот у смартфоні допоможуть фіксувати все те, що дозволить вам зростати та покращуватися.

Річард Бренсон запевняв, що не зміг би створити Virgin без блокнота, який завжди при ньому. Яку опцію обрати – паперову чи електронну – ви повинні вирішити самі, але не дозволяйте хорошим думкам та ідеям втікати від вас.

Без делегування масштаби неможливі

Яким би гуру продуктивності ви не були, без вміння та можливості делегувати поточні справи та завдання про підкорення вершин можете забути. Вміння дати завдання та оцінити якість його виконання ви просто мусите перетворити в одну із повсякденних навичок.

Очевидно, що розбиратися у всьому на рівні професіонала ви не будете, але, делегуючи завдання, ви повинні принаймні розуміти алгоритм його виконання та уявляти бажаний результат. Такий підхід гарантує, що ви помилитеся з вибором працівника і не будете робити все самотужки.