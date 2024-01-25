Вереск росіян буде гучним: Болгарія хоче конфіскувати елітний курорт на березі Чорного моря

Туристичний курорт "Камчія" став анклавом росіян у Болгарії. Місцевий парламент хоче радикально реагувати на ситуацію та готує закон про конфіскацію.

Курорт росіян підлягатиме конфіскації

Болгарські депутати, які належать до правлячої більшості, працюють над законом, який дозволить конфіскувати елітний курорт росіян. Йдеться про комплекс "Камчія", що розташований на березі Чорного моря.

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По факту курорт належить Москві, однак управління ним здійснюють особи з болгарським громадянством, на яких не поширюються санкції, які запровадив Європейський Союз. Місцевий депутат Івайло Мірчев вважає, що цей курорт став анклавом росіян у Болгарії, і з огляду на те, що Росія розв'язала війну проти України і не збирається припиняти свої злочини, далі так тривати не може.

Для того, щоб Болгарія могла виконати свої зобов'язання щодо забезпечення виконання цих міжнародних обмежувальних заходів, необхідно прийняти спеціальний закон,

– заявив депутат.

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Цікаво, що незадовго до початку повномасштабного вторгення глава російського МЗС Сєргєй Лавров заявляв, що "Камчія" може стати осередком російського впливу у Європі. Станом на 2019 рік 500 тисяч об'єктів нерухомості у Болгарії належали росіянам.

Наразі Болгарія є єдиною країною ЄС, яка не запровадила санкції проти жодного громадянина або компанії з Росії. Причина проста – у законодавстві цієї країни просто відсутній механізм їх запровадження. Втім, вже зараз триває активна робота, яка має на меті усунути цей недолік.