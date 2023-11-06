Туризм набрав обертів: Booking вдалося збільшити прибутки у 1,5 раза

Третій квартал став для сервісу бронювання Booking вкрай успішним. Прибутки компанії перевершили навіть найбільш сміливі прогнози.

Успішний період для Booking

Американська компанія Booking Holdings відзвітувала про фінансові показники за третій квартал 2023 року. Показники свідчать, що цей період став доволі успішним для фінансового стану компанії.

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У липні – вересні поточного року чистий прибуток Booking Holdings склав 2,51 мільярда доларів, на кожну акцію припало 69,8 долара. Це в 1,5 раза більше, аніж за аналогічний період минулого року.

Розмір прибутку перевищив навіть найбільш сміливі прогнози аналітиків. Це стало можливим завдяки тому, що обсяг бронювань виріс аж на 24% та досягнув у грошовому еквіваленті 39,81 мільярда доларів.

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Така позитивна динаміка може бути зумовлена тим, що на третій квартал якраз припадає сезон відпусток. Цікаво, що економічна криза не зупинила туристичний потік, що було чи не найбільшим побоюванням при попередніх прогнозах.

Також повідомляється, що скоригований прибуток склав 72,32 долара на акцію. В аналогічний період минулого року показник склав 53,03 долара.