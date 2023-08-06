Популярність подорожей повертається: Booking збільшив прибуток у півтора раза

Доволі нещодавно сервіси, які пов'язані з подорожами, звітували про падіння доходів. Схоже на те, що попит на враження від поїздок починає повертатися.

Другий квартал 2023 року став для компанії Booking доволі успішним. Прибутки від сервісів планування подорожей перевалили за 5 мільярдів доларів.

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Як зросли прибутки Booking

Аналітики компанії повідомили, що чистий прибуток вдалося збільшити в 1,5 раза – до 5,46 мільярда доларів. Квартальний виторг також показав суттєву позитивну динаміку – 27%. Ці показники виявилися значно кращими за попередні прогнози ринку.

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. Ілегко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

Чистий прибуток Booking Holdings у квітні – червні склав 1,29 мільярда доларів, минулого року в цей період компанія заробила 857 мільйонів. Прибуток однієї акції дорівнює 35 доларів.

У компанії очікують, що третій квартал 2023 року стане рекордним, адже мільйони користувачів скористалися сезоном літніх поїздок. Загальний обсяг бронювань виріс на 15%, у грошовому вимірі він дорівнює майже 40 мільярдам.