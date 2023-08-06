Второй квартал 2023 года стал для компании Booking достаточно успешным. Доходы от сервисов планирования путешествий перевалили за 5 миллиардов долларов.
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Как выросли доходы Booking
Аналитики компании сообщили, что чистую прибыль удалось увеличить в 1,5 раза – до 5,46 миллиарда долларов. Квартальная выручка также показала существенную положительную динамику – 27%. Эти показатели оказались значительно лучше предыдущих прогнозов рынка.
Чистая прибыль Booking Holdings в апреле – июне составила 1,29 миллиарда долларов, в прошлом году в этот период компания заработала 857 миллионов. Прибыль одной акции равняется 35 долларов.
В компании ожидают, что третий квартал 2023 станет рекордным, ведь миллионы пользователей воспользовались сезоном летних поездок. Общий объем бронирований вырос на 15%, в денежном исчислении он равен почти 40 миллиардам.