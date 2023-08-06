Другий квартал 2023 року став для компанії Booking доволі успішним. Прибутки від сервісів планування подорожей перевалили за 5 мільярдів доларів.

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Як зросли прибутки Booking

Аналітики компанії повідомили, що чистий прибуток вдалося збільшити в 1,5 раза – до 5,46 мільярда доларів. Квартальний виторг також показав суттєву позитивну динаміку – 27%. Ці показники виявилися значно кращими за попередні прогнози ринку.

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

Чистий прибуток Booking Holdings у квітні – червні склав 1,29 мільярда доларів, минулого року в цей період компанія заробила 857 мільйонів. Прибуток однієї акції дорівнює 35 доларів.

У компанії очікують, що третій квартал 2023 року стане рекордним, адже мільйони користувачів скористалися сезоном літніх поїздок. Загальний обсяг бронювань виріс на 15%, у грошовому вимірі він дорівнює майже 40 мільярдам.