Другий квартал 2023 року став для компанії Booking доволі успішним. Прибутки від сервісів планування подорожей перевалили за 5 мільярдів доларів.
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Як зросли прибутки Booking
Аналітики компанії повідомили, що чистий прибуток вдалося збільшити в 1,5 раза – до 5,46 мільярда доларів. Квартальний виторг також показав суттєву позитивну динаміку – 27%. Ці показники виявилися значно кращими за попередні прогнози ринку.
Чистий прибуток Booking Holdings у квітні – червні склав 1,29 мільярда доларів, минулого року в цей період компанія заробила 857 мільйонів. Прибуток однієї акції дорівнює 35 доларів.
У компанії очікують, що третій квартал 2023 року стане рекордним, адже мільйони користувачів скористалися сезоном літніх поїздок. Загальний обсяг бронювань виріс на 15%, у грошовому вимірі він дорівнює майже 40 мільярдам.