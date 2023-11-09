Історично рекордна цифра: заборгованість росіян та бізнесу зростає швидше ніж їхні доходи

Вперше загальний обсяг виданих кредитів росіянам та бізнесу сягнув історичної позначки в 101,2 трильйона рублів. Російські ЗМІ повідомляють, що тільки з початку року запозичення зросли на 19%.

Скільки росіяни завинили банками

Російські ЗМІ повідомляють, що за даними Центробанку стало відомо про історично рекордний борг росіян та бізнесу з початку року – понад 101,2 трильйона рублів або близько 1,1 трильйона доларів на готівковому ринку.

Читайте також: Втратять мільярди: у Росії забили на сполох через збитки "Газпрому"

Основна частина боргу припадає на сектор бізнесу – 70,5 трильйона рублів (близько 765,4 мільярда доларів), в той час, як позики населенню складають 30,7 трильйона рублів (близько 333,3 мільярда доларів).

Зазначимо, що більша частина цієї суми припадає на іпотеку, що становить 17,1 трильйона рублів (185,7 мільярда доларів).

Що робить Центробанк Центробанк продовжує посилювати заходи, що стримують кредитування. Так, з 1 вересня для банків збільшено макропруденційні надбавки за незабезпеченими кредитами. А з 1 жовтня – встановлено "загороджувальні" надбавки для іпотеки з початковим внеском до 10%.

Який приріст доходів населення

Середні річні доходи населення зросли на 8,2% за підсумками другого кварталу 2023 року. В той час як приріст іпотеки за останні 12 місяців перевищив 32% станом на 1 жовтня. Обсяг незабезпечених споживчих кредитів також значно збільшився за вересень, перевершивши приріст доходів росіян і склав 15% рік до року.

У сфері роздрібного кредитування вже виявляються ознаки економічного перегріву: збільшення заборгованості за позиками відчутно випереджає приріст доходів населення, що призводить до наростання фінансового навантаження.