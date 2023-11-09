Сколько россияне провинились банками

Российские СМИ сообщают, что по данным Центробанка стало известно об исторически рекордном долге россиян и бизнеса с начала года. 101,2 триллиона рублей или близко 1,1 триллиона долларов на наличном рынке.

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Основная часть долга приходится на сектор бизнеса – 70,5 триллиона рублей (около 765,4 миллиарда долларов), в то время как ссуды населению составляют 30,7 триллиона рублей (около 333,3 миллиарда долларов).

Отметим, что большая часть этой суммы приходится на ипотеку, составляющую 17,1 триллиона рублей (185,7 миллиарда долларов).

Что делает Центробанк Центробанк продолжает усиливать меры, сдерживающие кредитование. Так, с 1 сентября для банков увеличены макропруденциальные надбавки по необеспеченным кредитам. А с 1 октября – установлены "заградительные" надбавки для ипотеки с первоначальным взносом до 10%.

Какой прирост доходов населения

Средние годовые доходы населения выросли на 8,2% по итогам второго квартала 2023г. В то время как прирост ипотеки за последние 12 месяцев превысил 32% по состоянию на 1 октября. Объем необеспеченных потребительских кредитов также значительно увеличился за сентябрь, превзойдя прирост доходов россиян и составил 15% год к году.

К теме! В сфере розничного кредитования уже выявляются признаки экономического перегрева: увеличение задолженности по ссудам ощутимо опережает прирост доходов населения, что приводит к нарастанию финансовой нагрузки.