Сколько потеряет "Газпром"

По итогам первого полугодия 2023 года, газовый концерн "Газпром" понес серьезные убытки – впервые со времени начала пандемии и второй раз за последние 25 лет. Институт энергетических исследований Российской академии наук предусматривает прогнозируемый рост убытков "Газпрома" к 2025 году. Они будут достигать 1 триллиона рублей, или около 10,86 миллиарда долларов (средний наличный курс).

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В частности, уже в октябре этого года Совет директоров "Газпрома" одобрил инвестиционную программу на 2023 год, где объем финансирования этой программы уменьшился более чем на 334 миллиарда рублей (примерно 3,6 миллиарда долларов). То есть он сократился с предварительно запланированных 2,3 триллиона рублей (около 24,9 миллиарда долларов) до практически 1,96 триллиона рублей (около 21,3 миллиарда долларов).

В условиях резкого снижения выручки (от экспорта), роста добычи газа плюс дополнительная налоговая нагрузка получается, что при таких условиях "Газпром" загоняют в убытки, которые достигнут в 2025 году примерно 1 триллиона рублей с учетом обязательств по газификации и другим вещам.

– заявил глава энергокомитета Госдумы Завальный.

В компании заявили о корректировке инвестиционной программы на 2023 год и связали это с изменением макроэкономических показателей и рыночной конъюнктуры.

Причины падения прибыли

Чистая прибыль "Газпрома" за первую половину 2023 года составила 296 миллиардов российских рублей (около 3,2 миллиарда долларов США), что является самым низким показателем за последние три года.

Снижение прибыли "Газпрома" во многом связано со следующими факторами:

снижение курса рубля составило 24% по отношению к доллару и 26% по отношению к евро.

прибыль компании также сократилась из-за резкого уменьшения объемов поставок газа в Европу

Любопытно! В начале октября "Газпром" объявил о исторически рекордном спаде в добыче газа. Объем добычи газа компании упал до 179,45 млрд кубометров, что является самым низким показателем в истории компании.



