Скільки втратить "Газпром"

За підсумками першого півріччя 2023 року, газовий концерн "Газпром" зазнав серйозних збитків – вперше з часу початку пандемії і вдруге за останні 25 років. Інститут енергетичних досліджень Російської академії наук передбачає прогнозоване зростання збитків "Газпрому" до 2025 року. Вони сягатимуть 1 трильйона рублів, або близько 10,86 мільярда доларів (середній готівковий курс).

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Зокрема, вже у жовтні цього року Рада директорів "Газпрому" схвалила інвестиційну програму на 2023 рік, де обсяг фінансування цієї програми зменшився на понад 334 мільярди рублів (приблизно 3,6 мільярда доларів) . Тобто він скоротився з попередньо запланованих 2,3 трильйона рублів (близько 24,9 мільярда доларів) до практично 1,96 трильйона рублів (близько 21,3 мільярда доларів).

В умовах різкого зниження виторгу (від експорту), зростання видобутку газу, плюс додаткове податкове навантаження, виходить, що за таких умов "Газпром" заганяють у збитки, які сягнуть 2025 року приблизно 1 трильйона рублів з урахуванням зобов'язань із газифікації та інших речей

– заявив голова енергокомітету Держдуми Завальний.

У компанії заявили про коригування інвестиційної програми на 2023 рік та повʼязали це зі зміною макроекономічних показників та ринкової конʼюнктури.

Причини падіння прибутку

Чистий прибуток "Газпрому" за першу половину 2023 року склав 296 мільярдів російських рублів (близько 3,2 мільярда доларів США), що є найнижчим показником протягом останніх трьох років.

Зниження прибутку "Газпрому" багато в чому пов'язане із такими факторами:

зниження курсу рубля становило 24% відносно долара і 26% відносно євро.

прибуток компанії також скоротився через різке зменшення обсягів постачання газу в Європу

Цікаво! На початку жовтня "Газпром" оголосив про рекордний спад у видобутку газу, який став історичним. Обсяг видобутку газу компанії впав до 179,45 мільярда кубометрів, що є найнижчим показником в історії компанії.



