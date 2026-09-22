Бронювання IT-фахівців зросло майже вдвічі: де найчастіше дають відстрочку
В Україні дедалі більше чоловіків, які працюють у сфері інформаційних технологій, мають бронювання від мобілізації від своїх роботодавців. За рік частка таких фахівців помітно зросла, водночас кількість тих, хто не має ні бронювання, ні відстрочки, скоротилася.
Скільки IT-фахівців мають бронювання
У 2026 році бронювання від мобілізації від роботодавця мають 24% чоловіків, які працюють в українській IT-сфері, відомо з дослідження DOU.
Для порівняння, роком раніше цей показник становив 13%. Тобто за рік частка заброньованих IT-фахівців зросла майже вдвічі.
Одночасно поменшало тих, хто не має жодного виду відстрочки. Якщо торік таких спеціалістів було 42%, то тепер їхня частка знизилася до 30%.
Рівень бронювання від мобілізації в IT / Інфографіка DOU
Де бронюють найчастіше
Рівень бронювання відрізняється залежно від типу роботодавця. Найвищі показники зафіксували у держустановах та компаніях, які не належать безпосередньо до IT-сфери. Якщо говорити саме про профільні IT-компанії, ситуація виглядає так:
- у продуктових компаніях заброньовані 26% працівників;
- у сервісних бізнесах – 21%;
- у стартапах – 19%;
- в аутстафінгу – 16%.
На кількість заброньованих працівників впливає і розмір підприємства. За даними дослідження, більші компанії мають вищу частку заброньованих спеціалістів.
Серед заброньованих працівників найпоширенішою формою працевлаштування залишається оформлення за Кодексом законів про працю. На нього припадає 44% усіх заброньованих IT-фахівців. Ще 24% працюють у режимі "Дія Employment".
Який механізм бронювання працівників в Україні
Нагадаємо, що бронюванню підлягають працівники критичних підприємств, щоб забезпечити стабільність роботи та підтримку економіки.
Під час бронювання варто не припускатися помилок і чітко слідкувати за вимогами. Спочатку відбувається підтвердження статусу критично важливого підприємства або наявності мобілізаційних завдань. Разом з цим подається пакет документів до профільного органу. Це завдання важливо виконати, бо без цього процес може бути заблокований.
Уповноважена особа формує список військовозобов’язаних і подає заяву через Дію. У кінці компанія отримує результат, в якому зазначено, кого з працівників забронювали. Дані про заброньованих працівників потрапляють до відповідних ТЦК та СП.