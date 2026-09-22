Скільки IT-фахівців мають бронювання

У 2026 році бронювання від мобілізації від роботодавця мають 24% чоловіків, які працюють в українській IT-сфері, відомо з дослідження DOU.

Для порівняння, роком раніше цей показник становив 13%. Тобто за рік частка заброньованих IT-фахівців зросла майже вдвічі.

Одночасно поменшало тих, хто не має жодного виду відстрочки. Якщо торік таких спеціалістів було 42%, то тепер їхня частка знизилася до 30%.

Рівень бронювання від мобілізації в IT / інфографіка DOU

Де бронюють найчастіше

Рівень бронювання відрізняється залежно від типу роботодавця. Найвищі показники зафіксували у держустановах та компаніях, які не належать безпосередньо до IT-сфери. Якщо говорити саме про профільні IT-компанії, ситуація виглядає так:

у продуктових компаніях заброньовані 26% працівників;

у сервісних бізнесах – 21%;

у стартапах – 19%;

в аутстафінгу – 16%.

На кількість заброньованих працівників впливає і розмір підприємства. За даними дослідження, більші компанії мають вищу частку заброньованих спеціалістів.

Серед заброньованих працівників найпоширенішою формою працевлаштування залишається оформлення за Кодексом законів про працю. На нього припадає 44% усіх заброньованих IT-фахівців. Ще 24% працюють у режимі "Дія Employment".

Який механізм бронювання працівників в Україні

Нагадаємо, що бронюванню підлягають працівники критичних підприємств, щоб забезпечити стабільність роботи та підтримку економіки.

Під час бронювання варто не припускатися помилок і чітко слідкувати за вимогами. Спочатку відбувається підтвердження статусу критично важливого підприємства або наявності мобілізаційних завдань. Разом з цим подається пакет документів до профільного органу. Це завдання важливо виконати, бо без цього процес може бути заблокований.

Уповноважена особа формує список військовозобов’язаних і подає заяву через Дію. У кінці компанія отримує результат, в якому зазначено, кого з працівників забронювали. Дані про заброньованих працівників потрапляють до відповідних ТЦК та СП.



