Бізнес звертається до уряду з проханням розвʼязати проблеми з бронюванням

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) закликала парламент і уряд терміново вирішити ключові проблеми з бронюванням. Зокрема, йдеться про те, що бізнес хоче надати свої критичні пропозиції щодо бронювання працівників.

До чого закликає ЄБА

Зокрема, пропонується дозволити впровадження економічного бронювання в країні. Крім того, ЄБА просить надати військовозобов'язаним, які вже заброньовані або перебувають у процесі бронювання, 30-денний імунітет від мобілізації для оновлення даних у ТЦК та СП.

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А також – дозволити бронювання без обмежень щодо кількості працівників транспортної галузі, які безпосередньо задіяні в процесі здійснення вантажних перевезень.

Наразі в публічному просторі обговорюються різні концепції та моделі бронювання. І бізнес готовий, разом з уповноваженими представниками органів державної влади, сідати та обговорювати ці моделі та яка з них може бути найбільш корисною для нашої держави. Адже все ж бізнесу важливо мати повноваження і самостійно визначати, які саме співробітники є критичними для роботи компанії,

– заявили в ЄБА.

Європейська банківська асоціація також вимагає негайного запуску системи електронного бронювання для прискорення процесів і запобігання можливим зловживанням під час узгодження списків. Крім того, вони закликають підтримати і сприяти "швидкому прийняттю" законопроєкту щодо продовження терміну оновлення даних до 150 днів, мотивуючи це перебоями з електропостачанням та доступом до інтернету.

Уже очевидно, що до 16 липня усім військовозобов’язаним не вдасться оновити дані, зокрема, і через низьку пропускну спроможність держави. Відповідно, збільшення строку ще на 90 днів є логічним кроком і повністю підтримується бізнесом,

– додали в асоціації.

Чому бізнес хоче надати критичні пропозиції

Як зауважує ЄБА, зміни до підзаконних актів, які регулюють питання ведення військового обліку та бронювання військовозобов’язаних на критичних підприємствах – не проходили громадського обговорення і бізнес спільнота не мала можливості прокоментувати їх та надати свої найбільш критичні пропозиції.

Протягом останніх місяців і парламентом, і урядом неодноразово вносилися зміни до підзаконних актів, які регулюють питання ведення військового обліку та бронювання військовозобов’язаних на критичних підприємствах. Незважаючи на певний оптимізм, який має відбутися із практичним впровадженням прийнятих змін, більшість з них не проходили громадського обговорення і бізнес спільнота не мала можливості прокоментувати їх та надати свої найбільш критичні пропозиції,

– йдеться у заяві.

! За останніми даними Міноборони, станом на 25 червня свої військово-облікові дані змогли оновити лише 2,3 мільйона військовозобов’язаних із приблизно 11 мільйонів.