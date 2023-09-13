Нацкомісія не збирається підвищувати граничні ціни на світло для бізнесу: чи стосується це зими

НКРЕКП ухвалила встановлення граничних цін на світло. Про підвищення показників для бізнесу наразі не йдеться.

Національна комісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) встановила граничні ціни на електроенергію на трьох ринках: "на добу вперед" (РДН), внутрішньодобовому ринку (ВДР) та балансуючому ринку (БР). Ці ціни будуть діяти з 4 жовтня 2023 по 4 квітня 2024 року.

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Комісія вирішила залишити ціни на поточному рівні. Відтак, до квітня 2024 року будуть чинними такі показники на РДН та ВДР:

з 23:00 до 7:00 (мінімальне навантаження в мережі) – 3000 гривень за МВт-год;

з 7:00 до 19:00 – 5600 гривень за МВт-год;

з 19:00 до 23:00 (пікове навантаження) – 7200 гривень за МВт-год.

Мінімальна гранична ціна на РДН та ВДР буде на рівні 10 гривень за МВт-год. На балансуючому ринку максимальна гранична ціна повинна бути на рівні 125% від ціни РДН, а мінімальна – 0,01 гривня МВт-год.

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Нагадаємо, ціни на електроенергію в Україні виросли 1 липня. Тоді максимальні ціни встановили для того, аби покрити дефіцит у вечірній час. Ціна на споживання електроенергії з 19:00 до 23:00 виросла одразу на 80%.