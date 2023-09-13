Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) установила предельные цены на электроэнергию на трех рынках: "на сутки вперед" (РДН), внутрисуточном рынке (ВДР) и балансирующем рынке (БР). Эти цены будут действовать с 4 октября 2023 года по 4 апреля 2024 года.

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Комиссия решила оставить цены на текущем уровне. Следовательно, до апреля 2024 года будут действовать следующие показатели на РДН и ВДР:

с 23:00 до 7:00 (минимальная нагрузка в сети) – 3000 гривен за МВт-час;

с 7:00 до 19:00 – 5600 гривен за МВт-час;

с 19:00 до 23:00 (пиковая нагрузка) – 7200 гривен за МВт-час.

Минимальная предельная цена на РДН и ВДР будет на уровне 10 гривен за МВт-час. На балансирующем рынке максимальная предельная цена должна быть на уровне 125% от цены РДН, а минимальная – 0,01 гривны МВт-ч.

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Напомним, цены на электроэнергию в Украине выросли 1 июля. Тогда максимальные цены установили для покрытия дефицита в вечернее время. Цена на потребление электроэнергии с 19:00 до 23:00 выросла сразу на 80%.