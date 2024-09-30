Чи повернеться ЄСВ для ФОПів з 1 жовтня
30 вересня 2024, 13:24Читать новость на русском
Джерело:Українські новини
Після початку повномасштабної війни, уряд впроваджував рішення для підтримки українського бізнесу. Зокрема, ФОПам дозволили не сплачувати ЄСВ.
Чи впровадять знову ЄСВ для ФОПів
Депутат Данило Гетманцев в інтерв'ю виданню "Українські новини" розповів, що парламент може розглянути можливість повернення ЄСВ для ФОПів. Зміни планують впровадити з початку 2025 року.
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Це була певна підтримка для ФОПів, частина тієї, яка залишилася з пакету березня 2022 року. Сьогодні КМУ пропонує зупинити пільгу. Будемо обговорювати. Мабуть, є логіка, щоб повернути ЄСВ, тому що пройшло вже достатньо багато часу в контексті відновлення всіх податків, які були раніше, до повномасштабної війни.
Гетманцев уточнив, що Комітет, станом на зараз, не має єдиної позиції відносно ЄСВ. Однак, аргументи, відносно повернення сплати соціальних внесків, є доволі вагомими.