Чи повернеться ЄСВ для ФОПів з 1 жовтня

Після початку повномасштабної війни, уряд впроваджував рішення для підтримки українського бізнесу. Зокрема, ФОПам дозволили не сплачувати ЄСВ.

Чи впровадять знову ЄСВ для ФОПів

Депутат Данило Гетманцев в інтерв'ю виданню "Українські новини" розповів, що парламент може розглянути можливість повернення ЄСВ для ФОПів. Зміни планують впровадити з початку 2025 року.

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Данило Гетманцев Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Це була певна підтримка для ФОПів, частина тієї, яка залишилася з пакету березня 2022 року. Сьогодні КМУ пропонує зупинити пільгу. Будемо обговорювати. Мабуть, є логіка, щоб повернути ЄСВ, тому що пройшло вже достатньо багато часу в контексті відновлення всіх податків, які були раніше, до повномасштабної війни.

Гетманцев уточнив, що Комітет, станом на зараз, не має єдиної позиції відносно ЄСВ. Однак, аргументи, відносно повернення сплати соціальних внесків, є доволі вагомими.